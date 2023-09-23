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ضمن منافسات الجولة السادسة

تشكيل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المتوقع

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
تشكيل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، لمواصلة التألق في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتحقيق الفوز في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو.

مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.

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مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو
موعد مباراة اليوم – المصدر @FCBarcelona

وسيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، كما يُمكن متابعة البث المباشر للقاء عبر تطبيق TOD.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يقع سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

التشكيل المتوقع لبرشلونة اليوم

وسيدفع تشافي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم، أملًا في تحقيق الفوز، وتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتًا، انتظارًا لنتيجة ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، يوم غد الأحد.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المباراة بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، ماركوس ألونسو، كريستينسن، جوليس كوندي، كانسيلو، جافي، روميو، إلكاي جوندوجان، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.

نجم نادي برشلونة ليفاندوفسكي - Barcelona
ليفاندوفسكي – المصدر @fcbarcelona_ara

 

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