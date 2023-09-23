تشكيل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المتوقع

يأمل المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، لمواصلة التألق في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتحقيق الفوز في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو.

مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.

وسيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، كما يُمكن متابعة البث المباشر للقاء عبر تطبيق TOD.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يقع سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

التشكيل المتوقع لبرشلونة اليوم

وسيدفع تشافي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم، أملًا في تحقيق الفوز، وتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتًا، انتظارًا لنتيجة ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، يوم غد الأحد.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المباراة بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، ماركوس ألونسو، كريستينسن، جوليس كوندي، كانسيلو، جافي، روميو، إلكاي جوندوجان، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.