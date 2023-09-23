تشكيل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المتوقع

بمناسبة اليوم الوطني.. شركة أبل تُسلط الضوء على لعبة “صبّارة” الصدارة تشعل مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم وطن بحجم أمة.. أبناء الصحراء يُلهمون العالم درساً في الإصرار والعزيمة آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة مدير مكتب التربية العربي: السعودية خطت خطوات متسارعة نحو غاياتها بثقة وثبات السديس: خدمة الحرمين وقاصديهما ديدن ولاة أمر بلادنا المباركة موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا الرئيس العراقي يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 4 أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر
يأمل المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، لمواصلة التألق في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتحقيق الفوز في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو.
ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.
وسيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، كما يُمكن متابعة البث المباشر للقاء عبر تطبيق TOD.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يقع سيلتا فيجو في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.
وسيدفع تشافي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم، أملًا في تحقيق الفوز، وتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتًا، انتظارًا لنتيجة ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، يوم غد الأحد.
ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المباراة بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، ماركوس ألونسو، كريستينسن، جوليس كوندي، كانسيلو، جافي، روميو، إلكاي جوندوجان، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.