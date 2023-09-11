تشكيل مباراة مصر وتونس المتوقع

ينتظر الجمهور مباراة مصر وتونس الودية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وتونس الودية عند الساعة السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “الدفاع الجوي” في القاهرة، وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورتس.

وقبل مباراة اليوم، نجح المنتخب المصري الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فيما نجحت تونس في تجاوز عقبة بوتسوانا بثلاثية نظيفة.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يدفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة مصر وتونس، حيث سيتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح في التشكيل الأساسي، بعد غيابه عن مواجهة إثيوبيا الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفراعنة مباراة مصر وتونس بالتشكيل التالي؛ محمد أبو جبل، محمد حمدي، علي جبر، حسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، عمر مرموش، محمد صلاح ومصطفى محمد.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب تونس المباراة بالتشكيل التالي؛ أيمن دحمان، علي معلول، منتصر طالبي، ياسين مرياح، يان فاليري، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، يوسف المساكني، حمزوة رفيعة وهيثم جويني.