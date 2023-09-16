تشكيل مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول

أعلن المديران الفنيان غاري أونيل ويورجن كلوب، عن التشكيل الرسمي لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول عند الساعة الثانية والنصف عصرًا، على ملعب “مولينيو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولفرهامبتون المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويطمح الريدز في استعادة توازنه بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول، فيما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مشواره هذا الموسم.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل ولفرهامبتون في مباراة اليوم كالتالي؛ خوسيه سا، ريان آيت نوري، ماكس كيلمان، كريج داوسون، نيلسون سيميدو، جواو غوميز، ماريو ليمينا، جان ريسنير بلغارد، هوانغ هي تشان، ماتيوس كونيا وبيدرو نيتو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الريدز في مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول كالتالي؛ أليسون بيكر، جو غوميز، جاريل أمورين كونساه، ماتيب، أندرو روبرتسون، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس حونز، كودي جاكبو، ديوغو جوتا ومحمد صلاح.