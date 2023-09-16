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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

تشكيل مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
تشكيل مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان غاري أونيل ويورجن كلوب، عن التشكيل الرسمي لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول عند الساعة الثانية والنصف عصرًا، على ملعب “مولينيو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول
موعد مباراة اليوم – المصدر @LFC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولفرهامبتون المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويطمح الريدز في استعادة توازنه بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول، فيما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مشواره هذا الموسم.

ليفربول ضد أستون فيلا
لاعبو الريدز – المصدر @LFC

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل ولفرهامبتون في مباراة اليوم كالتالي؛ خوسيه سا، ريان آيت نوري، ماكس كيلمان، كريج داوسون، نيلسون سيميدو، جواو غوميز، ماريو ليمينا، جان ريسنير بلغارد، هوانغ هي تشان، ماتيوس كونيا وبيدرو نيتو.

مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول
تشكيل ولفرهامبتون – المصدر @Wolves

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الريدز في مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول كالتالي؛ أليسون بيكر، جو غوميز، جاريل أمورين كونساه، ماتيب، أندرو روبرتسون، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس حونز، كودي جاكبو، ديوغو جوتا ومحمد صلاح.

مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول
تشكيل ليفربول – المصدر @LFC

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