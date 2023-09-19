تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة بيرسبوليس

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يترقب عشاق نادي النصر، الليلة مباراة الفريق ضد نادي بيرسبوليس الإيراني وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وسيلعب النصر ضد فريق بيرسبوليس اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام المباراة على ملعب ” آزادي” في إيران.
وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكوناً من: “نواف العقيدي، إيمريك لابورت، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، أليكس تيليس، عبدالرحمن غريب، عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو دا سيلفا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني”.
وستنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC و ABU DHABI SPORTS ASIA 2 , SSC HD1.
وبالأمس، كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر ألغى مرانه الرئيسي الذي كان من المقرر إقامته على ملعب “آزادي” قبل مواجهة نادي بيرسبوليس.
وقال برنامج ” أكشن مع وليد” إن أصفر الرياض اتخذ قرارًا بإقامة المران الختامي في الفندق؛ وذلك بسبب ازدحام الجماهير الإيرانية أمام فندق الإقامة في العاصمة طهران.
وفي لفتة إنسانية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مواجهة بيرسبوليس، تقابل مع طفل إيراني تم تداول لقطة له في صباح الأمس وهو يبكي بسبب منعه من رؤية النجم البرتغالي في فندق إقامة نادي النصر في طهران.
ولبى نادي النصر، طلب الطفل الإيراني حيث سُمح له بمقابلة النجم البرتغالي كما نشر أصفر الرياض عبر حسابه في منصة “إكس” مقطع فيديو للقاء اللاعب البرتغالي بالطفل بعنوان: “كرة القدم ليست مجرد لعبة، هي أكبر من ذلك بكثير، النصر ونجمه رونالدو يجسدان ذلك”.