تشيللو.. أول فيلم رعب سعودي بمعايير عالمية

بدأت صالات السينما السعودية بعرض فيلم الرعب والإثارة “تشيللو”، بمشاركة عالمية لنجوم من أمريكا وإنجلترا والكويت والسعودية وسوريا، الذي يأتي انطلاقًا من الرواية الأولى التي صدرت عام 2021 لمعالي رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، التي تحمل العنوان نفسه.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والرعب، وذلك حين يقوم ناصر عازف “تشيللو” بعزف مقطوعة موسيقية غير طبيعية تقلب مسار حياته الهادئة رأسًا على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته، ويتعلم خلالها العازف الطموح أن تكلفة التشيللو الخاصة به أكثر مما كان يعتقد.

أكبر افتتاحية بتاريخ السينما السعودية

وفي منشور له على منصة (X) أعلن معالي المُستشار تركي آل الشيخ وهو كاتب فيلم “تشيللو”، أن الفيلم حقق أكبر افتتاحية في تاريخ السينما السعودية بإجمالي تذاكر فاق 53,103، مُشيرًا إلى أن أبطال الفيلم هم ممثلون سعوديون وخليجيون وعرب وعالميون، مؤكدًا أن 60% من أبطال الفيلم من المملكة، بهدف دعم صناعة السينما السعودية.

فيلم “تشيللو” من إخراج دارين لين بوسمان، وبطولة جيرمي آيرونز الممثل العالمي الحائز على جائزة الأوسكار وتوبين بيل وسامر إسماعيل، ومشاركة براء عالم وميلا الزهراني ومهند الحمدي وإلهام علي، وقد تم تصويره في عدة مواقع بالمملكة العربية السعودية وفي براغ بجمهورية التشيك، وهو من إنتاج لي نيلسون من “إنفيجن ميديا آرتس” وإنتاج سلطان المحيسن ونيكو روكوسو لصالح شركة العالمية، وديفيد تيش (ذا آيس رود، السيد تشيرش) لصالح “إنفيجن ميديا آرتس”، وتم تمويل الفيلم من قبل شركة روزام ميديا السعودية.

مدة إعداد الفيلم

تجدر الإشارة إلى معالي أن المستشار تركي آل الشيخ، ذكر في منشور سابق له على منصة (X) أن الإعداد لفيلم تشيللو استغرق عامين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما، فيما استغرق تصويره 8 أسابيع، وأن 70 % من الفيلم تم تصويره في السعودية بين الرياض وضرما والعلا، و30 % في أوروبا من قبل شركة وطنية سعودية، وعمل في هذا الفيلم أكثر من 200 سعودي تدربوا على المساعدة في التصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير وفي الماكياج والملابس والديكور، وسيدبلج الفيلم لـ7 لغات وسيُعرض في دور السينما حول العالم وعدد من المنصات الرقمية.

ويُعرض فيلم تشيللو في العديد من دور العرض في كافة أنحاء المملكة.