تشيللو تعاون مبهر بين المواهب السعودية والأمريكية

علقت السفارة الأمريكية في الرياض على النجاح الذي حققه فيلم تشيللو من تأليف وكتابة المُستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والأصداء الواسعة للعمل، بعد أسبوع من بدء عرضه في صالات السينما.

تعليق السفارة الأمريكية

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض عبر حسابها في منصة إكس: حقق فيلم تشيللو من كتابة معالي المستشار تركي آل الشيخ وإخراج المخرج الأمريكي دارن لين بوسمان أكبر افتتاحية لفيلم سعودي في تاريخ السينما، نفتخر بهذا التعاون المبهر بين المواهب الأمريكية والسعودية في مجال صناعة الأفلام.

وحقق فيلم “تيشللو” في ثاني أكبر افتتاحية فيلم رعب في تاريخ السينما السعودية؛ حيث يحظى الفيلم بمُشاركة عالمية لنجوم من أمريكا وإنجلترا والكويت والسعودية وسوريا.

تتويج لصناعة السينما في السعودية

ويعتبر فيلم “تشيللو” تتويجًا لصناعة السينما في السعودية، بكل أبعاده الإنتاجية والإبداعية والثقافية، حيث أسهم الفيلم بدمج الخبرات العالمية بالمواهب الوطنية، والتعريف بما تحتضنه المملكة من مواقع خلّابة متميزة تمتلك كل المقومات لاحتضان وتسجيل الأفلام السينمائية.