Icon

اكتشاف 150 قطعية أثرية مميزة بـ المعملة Icon سبب عدم مشاركة إلياس سعد بمباراة تونس ضد بوتسوانا Icon مشاريع تنموية واستثمارية لـ جازان بـ 5 مليارات ريال Icon مشاهد نادرة لقمر صناعي قبل انهياره بالغلاف الجوي Icon الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon 4 صفقات لم تتم في اليوم الأخير بـ فترة الانتقالات الصيفية السعودية Icon فلبينيون يتطوعون لتنظيف كورنيش الجبيل Icon تصرف عفوي من زعيم كوريا الشمالية خلال تدشين الغواصة النووية Icon صواعق قوية تضرب بحر القنفذة Icon الاتحاديون: عودة عبدالرحمن العبود مطلبنا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ارتدى قبعة أعلى رتبة بحرية وصفق مبتهجاً

تصرف عفوي من زعيم كوريا الشمالية خلال تدشين الغواصة النووية

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
تصرف عفوي من زعيم كوريا الشمالية خلال تدشين الغواصة النووية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات نادرة لزعيم كوريا الشمالية يرتدي قبعة أعلى رتبة بحرية ويصفق مبتهجاً، خلال تدشين أول غواصة نووية.

تصرف عفوي

وبحسب الفيديو المتداول، بدا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سعيدًا جداً في لقطة نادرة خلال تدشين أول غواصة نووية.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

سكني يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر منذ بداية 2023

سكني يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر منذ بداية 2023

وارتدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الحفل قبعة الأدميرال (أعلى رتبة بحرية) وصفق مبتهجاً بهذا الإنجاز.

من المعروف أن هناك 6 دول فقط لديها غواصات نووية، هي أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند، وانضمت كوريا الشمالية إليهم مؤخرًا.

وأعلنت بيونغ يانغ أنّها صنعت غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة نووية في إطار جهودها لتعزيز قوّتها البحريّة، الأمر الذي أثار تنديدًا من كوريا الجنوبية واليابان. ويقول محللون إن الغواصة معدلة فيما يبدو من غواصة سوفيتية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الأربعاء مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلا إنّها جزء من جهود الدّفع قدمًا نحو التسليح النووي للبحريّة في المستقبل، وبأنها ستكون إحدى الوسائل الأساسية للهجوم تحت الماء. وحسب المصدر شدّد الزعيم الكوري الشمالي كذلك على أنّ تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبحت مهمّة عاجلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم