تصرف عفوي من زعيم كوريا الشمالية خلال تدشين الغواصة النووية

وثق مقطع فيديو متداول لقطات نادرة لزعيم كوريا الشمالية يرتدي قبعة أعلى رتبة بحرية ويصفق مبتهجاً، خلال تدشين أول غواصة نووية.

تصرف عفوي

وبحسب الفيديو المتداول، بدا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سعيدًا جداً في لقطة نادرة خلال تدشين أول غواصة نووية.

وارتدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الحفل قبعة الأدميرال (أعلى رتبة بحرية) وصفق مبتهجاً بهذا الإنجاز.

من المعروف أن هناك 6 دول فقط لديها غواصات نووية، هي أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند، وانضمت كوريا الشمالية إليهم مؤخرًا.

وأعلنت بيونغ يانغ أنّها صنعت غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة نووية في إطار جهودها لتعزيز قوّتها البحريّة، الأمر الذي أثار تنديدًا من كوريا الجنوبية واليابان. ويقول محللون إن الغواصة معدلة فيما يبدو من غواصة سوفيتية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الأربعاء مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلا إنّها جزء من جهود الدّفع قدمًا نحو التسليح النووي للبحريّة في المستقبل، وبأنها ستكون إحدى الوسائل الأساسية للهجوم تحت الماء. وحسب المصدر شدّد الزعيم الكوري الشمالي كذلك على أنّ تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبحت مهمّة عاجلة.