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تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية حاليًّا

تصميم أنيق ومواصفات فريدة لساعة Pixel من جوجل

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
تصميم أنيق ومواصفات فريدة لساعة Pixel من جوجل
المواطن - فريق التحرير

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شرعت جوجل بالترويج لساعة Pixel Watch الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق ومواصفات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية حاليًّا.

مميزات الساعة

ومن أكثر ما يميز هذه الساعة هو تصميمها الأنيق وشاشتها المنحنية التي حصلت على حماية ممتازة من الصدمات والخدوش بفضل زجاج Gorilla Glass 5، كما أن هيكلها حصل على إطار متين مصنوع من الإستانلس، وجاء محميًّا ضد الماء والغبار وفق معيار 5ATM.

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وجاءت الساعة بشاشة مستديرة من نوع AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، دقة عرضها (384/ 384) بيكسل، معدل سطوعها 453 شمعة/م، ومزودة بتقنية Always-on display.

تأمين الاتصالات

تعمل الساعة بنظام Android Wear OS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذواكر وصول عشوائي 2 جيجا بايت، وذواكر داخلية 32 جيجا بايت.

ويمكن للساعة تأمين الاتصالات عبر الشبكات الخلوية، كما جهّزت بمستشعر لقياس معدل ضغط الدم ومستشعر لقياس عدد نبضات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأكسجة في الدم، وجهّزت ببوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 360 ميلي أمبير يمكن شحنها لاسلكيًّا.

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