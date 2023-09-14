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تضاؤل فرص مشاركة نيمار ضد الرياض!

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
تضاؤل فرص مشاركة نيمار ضد الرياض!
المواطن - فريق التحرير

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تلقت الجماهير الهلالية صدمة جديدة، بعد اقتراب النجم البرازيلي نيمار من الغياب عن الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد الرياض.

نيمار يقترب من الغياب

وتنتظر الجماهير مشاركة نيمار للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث انضم للأزرق هذا الصيف؛ وغاب بسبب معاناته من آلام في العضلة الأمامية، قبل أن يُغادر للمشاركة مع منتخب البرازيل.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

وكان من المقرر أن يصل نيمار إلى العاصمة الرياض، فجر اليوم الخميس، إلا أنه تعرض لظروف تسببت في تأخر وصوله، وأكد الإعلامي عبدالله الحنيان، أن النجم البرازيلي سيصل عند الخامسة مساء، قادمًا من برشلونة.

وأشار عبدالله الحنيان عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن فرصة مشاركة نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواجهة الرياض تبدو ضئيلة، الأمر الذي أثار حزن الجماهير التي تنتظر مشاركته وتألقه.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال ضد الرياض

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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