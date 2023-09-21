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فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم

تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول
المواطن - فريق التحرير

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قالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، إيمان الطرابلسي: إن عدد المرجح تضررهم بنحو مباشر وغير مباشر، من جراء العاصفة دانيال، في ليبيا، يبلغ قرابة مليون شخص.

فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم

وأشارت الطرابلسي، في مداخلة مع قناة الوسط الليبية، أمس الأربعاء، إلى أن الملاجئ الآمنة على رأس احتياجات السكان الآن، بما أنهم فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم.

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وشددت على أن ضخامة الاحتياجات تمثل أكبر التحديات حاليًّا، إلى جانب بلوغ بعض المناطق الأكثر تضررًا، الذي لا يزال معقدًا نسبيًّا، وهو ما يؤثر في نسق وسرعة إيصال المساعدات إلى هذه المناطق المنكوبة.

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