ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة شركة إيلون ماسك تبحث عن أدمغة بشرية لزراعة شرائح إلكترونية تضرر نحو مليون شخص في ليبيا بسبب السيول فوز آرسنال ونابولي وتعادل إنتر ميلان في دوري الأبطال تركي آل الشيخ: انتهت الجولة الترفيهية الأضخم في 17 مدينة ضمن جولة المملكة هدوء حذر وسط انطلاق محادثات بشأن إعادة دمج قره باغ مع أذربيجان بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة بايرن ميونيخ يعبر مانشستر يونايتد برباعية الداخلية تحتفي باليوم الوطني بعروض عسكرية برية وبحرية
قالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، إيمان الطرابلسي: إن عدد المرجح تضررهم بنحو مباشر وغير مباشر، من جراء العاصفة دانيال، في ليبيا، يبلغ قرابة مليون شخص.
وأشارت الطرابلسي، في مداخلة مع قناة الوسط الليبية، أمس الأربعاء، إلى أن الملاجئ الآمنة على رأس احتياجات السكان الآن، بما أنهم فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم.
وشددت على أن ضخامة الاحتياجات تمثل أكبر التحديات حاليًّا، إلى جانب بلوغ بعض المناطق الأكثر تضررًا، الذي لا يزال معقدًا نسبيًّا، وهو ما يؤثر في نسق وسرعة إيصال المساعدات إلى هذه المناطق المنكوبة.