تضرر 9 مركبات في حريق بواجهة مبنى سكني بالرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق في واجهة مبنى سكني بحي العليا بالرياض.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، إنه تم إخماد حريق في واجهة مبنى سكني بحي العليا بالرياض، ونتج عنه احتراق 9 مركبات، ولا يوجد إصابات.
ونشرت صورًا من عمليات إخماد الحريق.