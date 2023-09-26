لقطات لتطورات الأعمال في مبنى بوليفارد هول

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يوثق آخر تطورات الأعمال في مبنى ملعب بوليفارد هول في موسم الرياض 2023 الذي سينطلق يوم 28 من أكتوبر.

وشارك آل الشيخ، عبر حسابه في منصة إكس، فيديو يُظهر إنجاز جزء كبير من ملعب بوليفارد هول، والذي سيتم إنشاؤه في موسم الرياض 2023، معلقًا عليه: ما فيه مزح، الطول 220 مترًا والعرض 150 مترًا والارتفاع 47 مترًا على مساحة 33 ألف متر مربع، وبالمواقف 200 ألف متر.

وكان آل الشيخ قد أكد على أن الملعب سيُشبه ملعب نادي شالكه الألماني فيلتينس أرينا، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.

بوليفارد هول

وسيضم موسم الرياض هذا العام، منطقة جديدة باسم بوليفارد هول، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

3 مناطق مجانية وجديدة

ويضم موسم الرياض هذا العام 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي سوق الأولين، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، وحديقة الحيوانات بالرياض، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن حديقة السويدي مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة. ويشهد أيضًا إقامة مسابقة الكنز بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.

موسم مختلف

يذكر أن آل الشيخ كان قد أشار إلى أن موسم الرياض 2023 سيكون مختلفًا، ويهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، لافتًا إلى أنه سيشهد موقعًا إلكترونيًّا مطورًا بمميزات جديدة، ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة.