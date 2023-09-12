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شملت 3 أبراج سكنية وآخر فندقيًّا

تطوير 4 أبراج في العاصمة المقدسة بـ استثمارات 2.5 مليار ريال

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
تطوير 4 أبراج في العاصمة المقدسة بـ استثمارات 2.5 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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وقعت كل من وجهة مسار والديار العربية، اتفاقية استحواذ جديدة لتطوير 3 أبراج سكنية وبرج فندقي بحجم استثمارات 2.5 مليار ريال في العاصمة المقدسة.

أفادت بذلك إمارة منطقة مكة المكرمة عبر منشور بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء.

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لا تعديل بالصكوك الزراعية إلى سكنية

وفي وقت سابق، نفت أمانة العاصمة المقدسة عملية البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم.

قيد الدراسة

وأوضح المتحدث الرسمي لـ أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن ذلك لمن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات، مؤكدًا أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة، ولم يصدر أي توجيه حتى الآن بالبدء في استقبال الطلبات.

 

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