تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الطائي، في جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تعادل الاتفاق ضد الطائي

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الطائي المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وفرض فارس الدهناء سيطرته منذ الدقائق الأولى.

ونجح الاتفاق في هز الشباك عند الدقيقة الثانية عن طريق فينالدوم من تسديدة، لتشتعل المباراة مبكرًا، وضغط الطائي، ونجح برنارد مينساه في تسجيل التعادل من هجمة مرتدة عند الدقيقة العاشرة.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، قبل أن يسجل مينساه الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ورد موسى ديمبيلي وأحرز التعادل بعد 5 دقائق، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الطائي بالتعادل بنتيجة 2\2.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.