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ضمن منافسات دوري روشن

تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الطائي، في جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تعادل الاتفاق ضد الطائي

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الطائي المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وفرض فارس الدهناء سيطرته منذ الدقائق الأولى.

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الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ونجح الاتفاق في هز الشباك عند الدقيقة الثانية عن طريق فينالدوم من تسديدة، لتشتعل المباراة مبكرًا، وضغط الطائي، ونجح برنارد مينساه في تسجيل التعادل من هجمة مرتدة عند الدقيقة العاشرة.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، قبل أن يسجل مينساه الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ورد موسى ديمبيلي وأحرز التعادل بعد 5 دقائق، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الطائي بالتعادل بنتيجة 2\2.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر @tai1381

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

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