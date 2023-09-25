تعادل الجبلين والهلال سلبيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الجبلين والهلال ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الجبلين والهلال يتعادلان

وبدأت مباراة الجبلين والهلال المقامة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل بشكل سريع، وظهر الزعيم بشكل أفضل، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض.

وكاد النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أن يهز الشباك عند الدقيقة 17، برأسية بعد عرضية رائعة من سعود عبدالحميد، إلا أنها ذهبت بعيدًا، واستمرت المحاولات الهلالية وسط دعم جماهيري كبير.

وسيطر لاعبو الزعيم على اللعب، واستمروا في الضغط، أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقائق المتبقية، وتصدى يزيد أبو ليلى لتسديدة قوية من ميتروفيتش عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول من مباراة الجلبين والهلال بنتيجة 1\1.

الهلال يسعى لمصالحة جماهيره

ويتوقع أن يبدأ الهلال الشوط الثاني بشكل ضاغط، حيث يرغب في تحقيق الفوز، لمصالحة جماهيره، واستعادة توازنه بعد تعثره بالتعادل في آخر مباراتين، فيما يطمح الجبلين لتحقيق مفاجأة والإطاحة بحامل اللقب من دور الـ32.