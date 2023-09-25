تعادل مثير لـ الزمالك ضد المقاولون

انتهت مباراة الزمالك ضد المقاولون، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك ضد المقاولون

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل الزمالك هدفًا عبر مصطفى شلبي في الدقيقة الـ 64، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح الزمالك بعد ذلك في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة الـ 84.

هدف التعادل القاتل

ثم قاتل نادي المقاولون العرب ليُحرز اللاعب أحمد علاء هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ من الحارس محمد صبحي ودفاعات الزمالك.

وبعد مباراة الزمالك ضد المقاولون، أصبح رصيد الزمالك نقطتين، بينما أصبح رصيد المقاولون العرب نقطة في المركز الـ 12.

وكان الزمالك تعادل في الجولة الأولى مع نادي بيراميدز بنتيجة 2/ 2، بينما خسر المقاولون من نادي بلدية المحلة.

مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

وتُستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري غدًا بإقامة مباراتي “بلدية المحلة ضد سموحة” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية و”فيوتشر ضد الداخلية” في السابعة مساءً.

وبعد غدٍ سيلعب إنبي ضد طلائع الجيش في الرابعة عصرًا، وفي تمام السابعة يلعب الجونة ضد نادي زد.

وتُختتم مباريات الجولة الثانية يوم الخميس المقبل بمواجهة المصري لنادي فاركو، بينما يواجه الإسماعيلي، فريق الاتحاد السكندري.