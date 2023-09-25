Icon

موقف عقد الإيجار للحصول على دعم الضمان الاجتماعي Icon هل يرحل جيسوس قبل مباراة الشباب ؟ Icon الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها Icon أزمة دولية جديدة تشتعل بين كوسوفو وصربيا وكلمة السر روسيا Icon لحظة القبض على أكبر عصابة دولية لتهريب الكبتاجون في دبي Icon تعادل مثير لـ الزمالك ضد المقاولون Icon الحقيل: مخطط قمم السودة تطوير لوجهة جبلية سياحية فاخرة Icon الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية Icon إيقاف 5 ضباط وعسكرييْن لحظة استلامهم رشاوى Icon تشكيل النصر لمواجهة أُحد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ثاني جولات الدوري المصري

تعادل مثير لـ الزمالك ضد المقاولون

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
تعادل مثير لـ الزمالك ضد المقاولون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الزمالك ضد المقاولون، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك ضد المقاولون

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 3 مدن

عيشها واحتفل بأجمل وطن.. حفلات الويكند غير

عيشها واحتفل بأجمل وطن.. حفلات الويكند غير

وفي الشوط الثاني، سجل الزمالك هدفًا عبر مصطفى شلبي في الدقيقة الـ 64، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح الزمالك بعد ذلك في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة الـ 84.

هدف التعادل القاتل 

ثم قاتل نادي المقاولون العرب ليُحرز اللاعب أحمد علاء هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ من الحارس محمد صبحي ودفاعات الزمالك.

وبعد مباراة الزمالك ضد المقاولون، أصبح رصيد الزمالك نقطتين، بينما أصبح رصيد المقاولون العرب نقطة في المركز الـ 12.

وكان الزمالك تعادل في الجولة الأولى مع نادي بيراميدز بنتيجة 2/ 2، بينما خسر المقاولون من نادي بلدية المحلة.

الزمالك ضد المقاولون - 2

مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

وتُستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري غدًا بإقامة مباراتي “بلدية المحلة ضد سموحة” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية و”فيوتشر ضد الداخلية” في السابعة مساءً.

وبعد غدٍ سيلعب إنبي ضد طلائع الجيش في الرابعة عصرًا، وفي تمام السابعة يلعب الجونة ضد نادي زد.

وتُختتم مباريات الجولة الثانية يوم الخميس المقبل بمواجهة المصري لنادي فاركو، بينما يواجه الإسماعيلي، فريق الاتحاد السكندري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار