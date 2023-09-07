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تعاطي الحشيش وراء ارتفاع حوادث السيارات بكندا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
تعاطي الحشيش وراء ارتفاع حوادث السيارات بكندا
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأطباء في جامعة أوتاوا الكندية، أن مقاطعة أونتاريو الكندية شهدت ارتفاعًا في عدد حوادث المرور وحالات دخول أقسام الطوارئ في المستشفيات منذ السماح بتعاطي مخدر الحشيش لغير الأغراض العلاجية في المقاطعة عام 2018، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

زيادة كبيرة

وأفاد فريق الباحثين بقيادة دانيال موران بأنهم اكتشفوا زيادة كبيرة في أعداد المصابين الذين يدخلون أقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة حوادث مرورية مرتبطة بتعاطي الحشيش، والتي ربما تكون قد تسارعت وتيرتها منذ السماح بتداول وتعاطي الحشيش.

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من المعروف أن الحكومات في الدول التي تبيح أو تجرم تعاطي الحشيش تمنع القيادة تحت تأثير المخدرات.

وتطبق بعض الدول مثل أستراليا سياسة صارمة ضد القيادة تحت تأثير المخدرات وتقيم نقاطًا للكشف على السائقين؛ بهدف رصد وجود أي مواد مخدرة في دمائهم.

قوانين صارمة

ورغم ذلك يشكك بعض الخبراء في مدى فاعلية القوانين الصارمة في منع القيادة تحت تأثير المخدرات.

ووفقًا للفريق البحثي الكندي، سجلت أقسام الطوارئ في المستشفيات أكثر من 7500 حالة دخول لإصابات في حوادث مرورية مرتبطة بتعاطي الكحوليات خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن القيادة تحت تأثير الكحوليات ما زالت المشكلة الأكبر، في حين يمكن أن تعكس هذه الأرقام حقيقة أن أعداد المتعاطين للكحوليات أكبر من مدخني الحشيش.

وذكر الباحثون، رغم أن تكرار حالات دخول الطوارئ في هذه الحوادث أمر نادر، ربما تعكس تغييرات أكبر في القيادة تحت تأثير الحشيش… وستكون هناك حاجة لجهود وقائية أكبر بما في ذلك الإجراءات القانونية والتعليمية الموجهة” للتوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير الحشيش.

418 مصابًا

ووفقًا للدراسة، فإنه من بين 418 مصابًا دخلوا أقسام الطوارئ في حوادث وتأكد تعاطيهم للحشيش، كان 330 من الذكور و109 منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عامًا و113 تلقوا العلاج من إدمان الحشيش خلال عامين قبل إصابتهم في حوادث مرور.

 

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