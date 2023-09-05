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وقعته ملكية العلا مع شركة البحر الأحمر

تعاون ثنائي لتعزيز مكانة السعودية سياحيًا

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
تعاون ثنائي لتعزيز مكانة السعودية سياحيًا
المواطن - فريق التحرير

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وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية, لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات السياحية المشتركة بينهما، وذلك لتعزيز مكانة السعودية كإحدى أكبر الوجهات في العالم استقطاباً للسياح والمستثمرين.

وتتضمن المذكرة تحفيز نمو قطاع السياحة في السعودية من خلال نقل المعارف والخبرات، وأفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والحلول، مع حرص الجانبين على مواكبة “رؤية المملكة 2030″، وتحقيق أهدافها وطموحاتها.

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ويتيح هذا التعاون للعلا ومشروع البحر الأحمر تحقيق أهدافهما باعتبارهما وجهتين سياحيتين طوال العام، حيث تساهمان في تقديم صورة نموذجية عن فاعلية واستقطاب القطاع للزوار، مما يعزز من مساهمتهما في تنويع الاقتصاد الوطني.

العلا وجهة عالمية

وتعد العلا، أحد أهم وأبرز المواقع التاريخية والسياحية، حيث تسعي الهيئة إلى أن تصبح المحافظة وجهةً عالمية للتاريخ والتراث والفنون والثقافة والرياضة، ومكاناً للعيش والعمل والزيارة عبر برامج مستدامة تراعي التنمية الحضارية والاقتصادية والتراثية.

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