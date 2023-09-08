النمسا ترفض تسليم 14 ألف شاب أوكراني لأداء الخدمة العسكرية تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال رأي مثير للجدل عن راغد النجار قبل 24 ساعة من انتقاله للنصر الشريان: الناس استبدلوا وسائل التواصل الاجتماعي بخطبة الجمعة! أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 تصل لأوكرانيا 70 % من أمراض الجهاز الهضمي سببها نفسي إلغاء عشرات الرحلات الجوية بجميع المطارات الإيطالية إحباط تهريب 22 كيلو حشيش بظهران الجنوب الشارقة الإماراتي يضم موسى ماريغا رسميًا برقان الغامدي ناعيًا ابنه الكبير: الله يجبر قلبي
شهد منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي، الذي أقيم في مدينة ميلان بإيطاليا، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الاستثمار، وشركة GKSD الإيطالية القابضة، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود؛ بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية بقيمة تصل إلى مليار ريال.
من جهته، قال وزير الاستثمار، خالد الفالح: إن المنتدى ناقش فرص الاستثمارات المشتركة، كما شهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات اقتصادية حيوية عديدة.
يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي حضره أكثر من 650 مشاركًا من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وأقيم بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتسهيل وصول المستثمرين والشركات الإيطالية للفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليونات دولار.