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تعديل نظام خدمة الأفراد‬⁩: صرف بدل عند التعيين أو النقل داخل السعودية وخارجها

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
تعديل نظام خدمة الأفراد‬⁩: صرف بدل عند التعيين أو النقل داخل السعودية وخارجها
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جريدة أم القرى عن تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، في العدد المقبل.

وقالت جريدة أم القرى في منشور عبر منصة إكس: إنه تم تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، لتكون بالنص الآتي: يصرف للفرد بدل ترحيل وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر.

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