تعرف على إجراءات الحجز المسبق لفحص المركبات

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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل سيكون حجز موعد مسبق إلزاميًّا للحصول على خدمة الفحص الفني الدوري للمركبات.
وأوضحت الهيئة أنه ابتداءً من 1 أكتوبر 2023 سيكون حجز موعد الفحص الفني الدوري إلزاميًّا لجميع المركبات، وذلك عبر منصة الفحص الفني الدوري على الرابط الإلكتروني: vi.vsafety.sa
ويمكن للراغبين في حجز موعد اتباع ثلاث خطوات، بدءًا بالدخول على المنصة، ثم تعبئة البيانات الشخصية وبيانات المركبة، وأخيرًا اختيار التاريخ والوقت المناسبَين، وموقع الفحص الفني.
وكانت “المواصفات والمقاييس السعودية” قد أوضحت في تصريح سابق أن مركز سلامة المركبات بالمواصفات السعودية يعمل على رفع معدلات السلامة على طرق السعودية، من خلال تفعيل الفحص الفني الدوري للمركبات، والتحقق من سلامة السيارات وفق الممارسات العالمية.
وقد أسهم تطوير برنامج الفحص الفني الدوري للمركبات في تحسين السلامة المرورية على الطرق؛ وهو ما خفض عدد الوفيات بنسبة 35% في السعودية، مبينة أن ذلك يأتي بالتكامل مع الجهود الحكومية المبذولة من الجهات كافة.