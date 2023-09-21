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ستؤدي لتعميق الثقة السياسية المتبادلة

تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين
المواطن - فريق التحرير

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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، على الزيارة التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين.‏

تعميق الثقة السياسية المتبادلة

وذكرت ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: نعتقد أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستؤدي إلى تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الصين وسوريا تتمتعان بصداقة عميقة، وتعد سوريا من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وأحد الدول الراعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعاد للصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة.

العلاقات الصينية السورية

وأشارت المتحدثة إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسوريا قبل 67 عامًا، حافظت العلاقات الصينية السورية على نمو سليم ومطرد، ويولي الرئيس السوري بشار الأسد، أهمية كبيرة للعلاقات الصينية السورية، وهذه هي زيارته الثانية للصين منذ توليه منصبه كرئيس، وسيلتقي به الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين، وسيتبادلون وجهات النظر بشكل متعمق حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من المعروف أن الرئيس السوري، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وصلا اليوم الخميس إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

قمة سورية صينية

وصرحت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا، اليوم الخميس، بأن الرئيسين بشار الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية.

وتشمل الزيارة عددًا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.

ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.

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