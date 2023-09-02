تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة غدًا الأحد وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

وقالت جامعة أم القرى عبر حسابها على منصة “إكس” إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 18-2-1445هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأضافت أنه من المقرر أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.