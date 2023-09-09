تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

تعليق الدراسة الحضورية

وقالت جامعة أم القرى عبر حسابها على منصة “إكس” إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأضافت أنه من المقرر أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.