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يستمر دوام الموظفين عن بُعد

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

تعليق الدراسة الحضورية

وقالت جامعة أم القرى عبر حسابها على منصة “إكس” إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

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وأضافت أنه من المقرر أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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