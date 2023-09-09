تعليق الدراسة الحضورية في مكة غدًا

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قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة غدًا الأحد، لتكون عن بُعد، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت إدارة تعليم مكة المكرمة في بيان إنه “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا الأحد في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل”.