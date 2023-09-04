تعليق الدراسة المسائية الحضورية بجميع مدارس مكة المكرمة

أعلنت إدارة تعليم مكة، اليوم الاثنين، قرارها تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة.

وذكرت تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” القرار بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من إدارة تعليم مكة على سلامة الجميع.

أمطار غزيرة على مكة

من جهته توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.