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بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد

تعليق الدراسة المسائية بالعاصمة المقدسة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
تعليق الدراسة المسائية بالعاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت إدارة تعليم مكة، قرارها بتحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن القرار جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع.

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أمطار مكة

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط توقعات باستمرارها حتى الـ 9 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في مكة المكرمة تؤثر على العاصمة المقدسة والجموم والكامل، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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