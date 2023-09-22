وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار سقوط متسلق من جبل ارتفاعه 150 مترًا بألمانيا تعليق خالد العقيلي على أزمة ياسر القحطاني الأخيرة السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد حمى الضنك تجتاح ولاية القضارف في السودان رئيس الإمارات: لقاء محمد بن سلمان مع فوكس نيوز يعكس رؤية السعودية الواثقة وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة التصنيع فعاليات عز الوطن تواصل إبهار زوار معرض وزارة الداخلية الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني قادة البحرين أبرز أرقام أحمد شراحيلي قبل إصابته بالرباط الصليبي
علق خالد العقيلي نجم نادي النصر السابق على الأزمة الأخيرة لـ ياسر القحطاني نجم الهلال السابق مع أحد النقاد الرياضيين.
الأزمة كانت بدأت بعد مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي حيث تعادل فيها الهلال مع الفريق الأوزبكي، مما جعل كلاً من القحطاني وناصر الشمراني ينتقدان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع المطالبة برحيله.
ليخرج الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ” ما قاله كل من القحطاني والشمراني ليس آراءً فنية بل شيئًا آخر”.
وخرج القحطاني هاجم الجماز وانتقده ووصفه بأنه ناقد رياضي غير مهني.
خالد العقيلي خرج ليطرح سؤالًا قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” كلنا تابعنا ما حدث بين ياسر القحطاني وعبدالرحمن الجماز، ما لفت انتباهي هو تأييد الشارع النصراوي من لاعبين قدامى وإعلاميين وجماهير لياسر”.
وأضاف العقيلي: ” لو كان سامي الجابر مكان ياسر هل كان سامي سيجد هذه الوقفة والتأييد، لا أظن ذلك”.
وفي سياق آخر، أوضح القحطاني أنه على استعداد للتنازل عن كل الألقاب الفردية التي حققها مقابل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال.
وقال القحطاني في Podcast عُرض على قناة Bein Sports القطرية: ” مستعد للتنازل عن جميع إنجازاتي الفردية مقابل تحقيق آسيا مع الهلال، والأزرق سيكون أقرب فريق لتحقيق اللقب في الموسم الحالي”.
وتابع ياسر القحطاني: ” الهلال كيان ثابت، الله مسخر له كل شيء، وما يحدث في الدوري السعودي كان حلمًا وأصبح واقعًا”.
وواصل نجم الهلال السابق: ” أفضل لاعب واجهته كان محمد نور من الاتحاد، وأذرفت الدموع يوم خسارة الهلال لنهائي أبطال آسيا 2014 ويوم خسارة المنتخب السعودي لنهائي كأس أمم آسيا 2007″.
وأضاف: ” أنا أستمتع بجمهور الهلال ثم الهلال ثم الهلال”.