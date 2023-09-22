تعليق خالد العقيلي على أزمة ياسر القحطاني الأخيرة

علق خالد العقيلي نجم نادي النصر السابق على الأزمة الأخيرة لـ ياسر القحطاني نجم الهلال السابق مع أحد النقاد الرياضيين.

تفاصيل ما دار بين ياسر القحطاني والجماز

الأزمة كانت بدأت بعد مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي حيث تعادل فيها الهلال مع الفريق الأوزبكي، مما جعل كلاً من القحطاني وناصر الشمراني ينتقدان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع المطالبة برحيله.

ليخرج الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ” ما قاله كل من القحطاني والشمراني ليس آراءً فنية بل شيئًا آخر”.

وخرج القحطاني هاجم الجماز وانتقده ووصفه بأنه ناقد رياضي غير مهني.

خالد العقيلي خرج ليطرح سؤالًا قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” كلنا تابعنا ما حدث بين ياسر القحطاني وعبدالرحمن الجماز، ما لفت انتباهي هو تأييد الشارع النصراوي من لاعبين قدامى وإعلاميين وجماهير لياسر”.

وأضاف العقيلي: ” لو كان سامي الجابر مكان ياسر هل كان سامي سيجد هذه الوقفة والتأييد، لا أظن ذلك”.

أمنية نجم الهلال السابق

وفي سياق آخر، أوضح القحطاني أنه على استعداد للتنازل عن كل الألقاب الفردية التي حققها مقابل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال.

وقال القحطاني في Podcast عُرض على قناة Bein Sports القطرية: ” مستعد للتنازل عن جميع إنجازاتي الفردية مقابل تحقيق آسيا مع الهلال، والأزرق سيكون أقرب فريق لتحقيق اللقب في الموسم الحالي”.

وتابع ياسر القحطاني: ” الهلال كيان ثابت، الله مسخر له كل شيء، وما يحدث في الدوري السعودي كان حلمًا وأصبح واقعًا”.

وواصل نجم الهلال السابق: ” أفضل لاعب واجهته كان محمد نور من الاتحاد، وأذرفت الدموع يوم خسارة الهلال لنهائي أبطال آسيا 2014 ويوم خسارة المنتخب السعودي لنهائي كأس أمم آسيا 2007″.

وأضاف: ” أنا أستمتع بجمهور الهلال ثم الهلال ثم الهلال”.