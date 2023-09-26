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تعليم النماص يحتفل باليوم الوطني ببرامج نوعية وأنشطة متنوعة

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
تعليم النماص يحتفل باليوم الوطني ببرامج نوعية وأنشطة متنوعة
المواطن - فريق التحرير

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يعيش تعليم النماص خلال هذا الأسبوع كرنفالًا متواصلًا من خلال عددٍ من الفعاليات والبرامج التي أُعدت احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية على مستوى الإدارة وجميع المدارس والروضات وفصول التربية الخاصة.

وتنوعت هذه الفعاليات بين المسابقات العامة والمنافسات الرياضية والكلمات والقصائد والمعارض الفنية ومعارض الموهوبين والموهوبات والتي عبر بها المجتمع التعليمي بكافة شرائحه عن حب وولاء وانتماء لوطن الخير وقيادة السؤدد.

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عروض مرئية وقصائد شعرية

وانطلقت فعاليات تعليم النماص ابتداءً من أمس الاثنين، حيث شارك محافظ النماص ومدير التعليم وعدد من قيادات الإدارات الحكومية والتعليم أبناءهم هذه الفعالية بثانوية الملك عبدالعزيز والتي رسم الطلاب فيها لوحات المحبة والفخر بهذا الوطن وقيادته عبر العديد من الفعاليات شملت عروضًا مرئية وقصائد شعرية وفعاليات رياضية، واللوحات الاستعراضية الشعبية.

كما قدم أصحاب المواهب الفنية معارضًا فنية متنوعة شارك فيها منسوبو ومنسوبات تعليم النماص معبرين عن مشاعرهم في حب الوطن والقيادة تحت عنوان نحلم ونحقق.

الجدير بالذكر أن الفعاليات تستمر طوال هذا الأسبوع في جميع المدارس بمشاركة من المسؤولين ومحافظي النماص وتنومة ورؤساء المراكز، وتتنوع الفعاليات بين ما يقام في الفترة الصباحية داخل أروقة المدارس وما يقدم على مسرح الإدارة كالأصبوحات الوطنية وللمجتمع في مراكز التسوق التجارية والحدائق العامة والمتاحف والأماكن العامة حبًا وولاءً وانتماءً لوطنٍ عظيم وقيادة رشيدة.

لوحة وطنية رائعة

ورفع مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة التعليم صادق التهاني للقياد الرشيدة بمناسبة حلول هذه الذكرى الغالية، مثمنًا لأبنائه الطلاب والطالبات وأسرة التعليم ما قدموه ويقدمونه من لوحات وطنية رائعة حكت عن وطن العز وقيادة الشموخ.

كما قدم شكره للجهات المشاركة والمتعاونة على ما قدموه من جهود، سائلًا المولى أن يديم على قيادتنا الكريمة ووطننا الغالي وجنودنا البواسل نعمة الخير والفرح والعز والازدهار والرخاء والأمن.

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