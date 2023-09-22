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بأغلبية 96 صوتًا مقابل اعتراض صوت واحد

تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي‎

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي‎
المواطن - فريق التحرير

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، تعيين الجنرال راندي جورج رئيسًا لأركان الجيش، والجنرال إريك سميث قائدًا لمشاة البحرية، في الوقت الذي تحرك فيه المشرّعون لتأكيد تعيينات بعض من كبار الضباط التي كان يعرقلها سيناتور جمهوري.

بأغلبية 96 صوتًا

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، صادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال تشارلز براون في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، أول أمس الأربعاء، كما صادق مجلس الشيوخ على تعيين راندي جورج قائدًا للجيش بأغلبية 96 صوتًا مقابل اعتراض صوت واحد.

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واستخدم زعيم الأغلبية الديمقراطي تشاك شومر مناورة إجرائية لتجنب عقبة وضعها السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل.

وبدأ توبرفيل في عرقلة التعيينات في المناصب العليا في البنتاجون، في مارس، احتجاجًا على سياسة وزارة الدفاع التي تم سنُّها، العام الماضي، وتنص على توفير إجازة مدفوعة الأجر، وتعويض للنفقات للعسكريات اللاتي يسافرن لإجراء عمليات إجهاض.

ولا يعالج الإجراء الذي اتخذه شومر المئات من الترقيات العسكرية الأخرى، التي لا تزال متعثرة بسبب توبرفيل.

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