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تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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استقبل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، اليوم الخميس، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور، وتم مناقشة العديد من المواضيع المشتركة.

إبراهيم القاسم يستقبل الأمين العام للاتحاد الآسيوي

ونشر حساب اتحاد الكرة الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من استقبال إبراهيم القاسم لداتو ويندسور، خلال زيارته لمقر الاتحاد السعودي في العاصمة الرياض، وتم مناقشة الاستعدادات القائمة على استضافة كأس آسيا 2027.

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إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي
جانب من الزيارة – المصدر @saudiFF

تفاصيل الزيارة

واصطحب إبراهيم القاسم، داتو ويندسور في جولة على إدارات ولجان الاتحاد السعودي، حيث تعرف على آلية العمل بإدارات الاتحاد والتي تعتمد على أحدث النظم المعتمدة لتواكب التطور الذي تشهده كرة القدم العالمية.

إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي
جانب من الزيارة – المصدر @saudiFF

كما شهدت الجولة استماع الأمين العام للاتحاد الآسيوي لشرحٍ موجز عن النظام الإلكتروني MYSAFF والذي تم برمجته داخليًا.

واستمع الأمين العام للاتحاد الآسيوي لموجز عن استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي كان أطلقها الاتحاد السعودي عام 2021 وتشمل 7 ركائز أساسية لوضع الأسس المتينة لمستقبل كرة القدم السعودية، تتمثل في المسابقات وتطوير المواهب وكرة القدم النسائية والقوى العاملة والحوكمة والتأثير العالمي والتحول التقني.

إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي
جانب من الزيارة – المصدر @saudiFF

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