تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي

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استقبل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، اليوم الخميس، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور، وتم مناقشة العديد من المواضيع المشتركة.
ونشر حساب اتحاد الكرة الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من استقبال إبراهيم القاسم لداتو ويندسور، خلال زيارته لمقر الاتحاد السعودي في العاصمة الرياض، وتم مناقشة الاستعدادات القائمة على استضافة كأس آسيا 2027.
واصطحب إبراهيم القاسم، داتو ويندسور في جولة على إدارات ولجان الاتحاد السعودي، حيث تعرف على آلية العمل بإدارات الاتحاد والتي تعتمد على أحدث النظم المعتمدة لتواكب التطور الذي تشهده كرة القدم العالمية.
كما شهدت الجولة استماع الأمين العام للاتحاد الآسيوي لشرحٍ موجز عن النظام الإلكتروني MYSAFF والذي تم برمجته داخليًا.
واستمع الأمين العام للاتحاد الآسيوي لموجز عن استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي كان أطلقها الاتحاد السعودي عام 2021 وتشمل 7 ركائز أساسية لوضع الأسس المتينة لمستقبل كرة القدم السعودية، تتمثل في المسابقات وتطوير المواهب وكرة القدم النسائية والقوى العاملة والحوكمة والتأثير العالمي والتحول التقني.