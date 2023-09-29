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أدى إلى مقتل 7 أشخاص

تفجير انتحاري على الطريق المؤدي للبرلمان ومكتب الرئيس الصومالي

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
تفجير انتحاري على الطريق المؤدي للبرلمان ومكتب الرئيس الصومالي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام صومالية أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم بتفجير نفَّذه انتحاري بالعاصمة مقديشو.

مواد ناسفة

وأفاد شاهد ومصادر طبية بأن الانتحاري فجَّر مواد ناسفة، بعد ظهر اليوم، بمقهى في مقديشو؛ ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

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وذكر الشاهد أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مشيرًا إلى أن المقهى يرتاده جنود.

وتابع أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار: أحصيت وساعدت في نقل سبعة قتلى وستة جرحى معظمهم جنود.

وأضافت مصادر طبية من الموقع، طالبةً عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى، موضحةً أن عدد الجرحى ثمانية.

ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق.

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