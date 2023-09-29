مواجهة تاريخية بين فيوري وأوسيك بموسم الرياض تفجير انتحاري على الطريق المؤدي للبرلمان ومكتب الرئيس الصومالي ماذا طلب نجم الطائي من لجنة المسابقات بعد الخسارة أمام النصر ؟ مقتل وإصابة 11 لاعبًا بالكونغو بسبب قذيفة أطلقت بالخطأ سماء تبوك تودع آخر إطلالات القمر العملاق لعام 2023 بدء المرحلة الأخيرة من الطريق المباشر بين جدة ومكة تفشي الكوليرا والضنك في السودان والصحة العالمية تتحرك ريف يوفر 95 ألف فرصة وظيفية عبر مشاريعه الحقيل عن هدر الغذاء: علينا إدراك أهمية النعمة والحفاظ عليها تأخر الرحلات الجوية وتوقف القطارات وإعلان الطوارئ بسبب الأمطار بنيويورك
كشفت وسائل إعلام صومالية أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم بتفجير نفَّذه انتحاري بالعاصمة مقديشو.
وأفاد شاهد ومصادر طبية بأن الانتحاري فجَّر مواد ناسفة، بعد ظهر اليوم، بمقهى في مقديشو؛ ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
وذكر الشاهد أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مشيرًا إلى أن المقهى يرتاده جنود.
وتابع أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار: أحصيت وساعدت في نقل سبعة قتلى وستة جرحى معظمهم جنود.
وأضافت مصادر طبية من الموقع، طالبةً عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى، موضحةً أن عدد الجرحى ثمانية.
ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق.