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وفاة 10 أشخاص وإصابة 80 آخرين

تفشي الكوليرا والضنك في السودان والصحة العالمية تتحرك

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
تفشي الكوليرا والضنك في السودان والصحة العالمية تتحرك
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان، مشيرة إلى أنها تعمل على دعم وزارة الصحة السودانية لنقل عينات من الحالات المشتبه بها إلى مختبر الصحة العامة في بورتسودان المعتمد من المنظمة.

تحرك أممي

وأردفت المنظمة في بيان، أن وزارة الصحة السودانية تنسق، بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء في مجال الصحة، الجهود الرامية إلى زيادة توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وتوعية المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر بمخاطر انتقال العدوى.

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وبحسب البيان، فإن السودان يعاني في ظل نزوح جماعي وانتشار للأمراض وسوء التغذية بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات، كما أن 70 في المائة من المستشفيات في الولايات المتضررة بالنزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني معطلة، وتلك العاملة تعاني من الأعداد الكبيرة من النازحين.

تفشي الكوليرا وحمى الضنك

وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت يوم الثلاثاء، بأنه تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان، حيث يحتمي آلاف الأشخاص مع احتدام القتال الدامي بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع.

وبحسب المنظمة، فقد تم إدخال 162 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا إلى المستشفيات في ولاية القضارف ومناطق أخرى على طول الحدود مع إثيوبيا.

وفاة 10 أشخاص

وذكرت أنه تم التأكد من 80 حالة إصابة، بينما توفي 10 أشخاص بسبب الكوليرا، وهي عدوى بكتيرية مرتبطة بالأغذية أو المياه الملوثة.

وكان السودان انزلق إلى حرب بين الجيش والدعم السريع في الخامس عشر من إبريل نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

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