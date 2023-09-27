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الحركة المرورية بدون توقف للمتجهين

تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة الأحساء عن تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع طريق الأمير نايف، وذلك بالتنسيق مع مرور الأحساء.

حركة بدون توقف

وأوضحت الأمانة عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الحركة المرورية بدون توقف للمتجهين “شمال جنوب” على طريق الدائري والمتجهين إلى طريق الأمير نايف شرقاً.

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ولفتت إلى ضرورة التقيد بمسارات الحركة المرورية مع استحداث مسارات للدوران قبل التقاطع.

وحثت أمانة الأحساء قائدي المركبات على الالتزام بالمسارات المحددة واللوحات الإرشادية تسهيلاً لانسيابية الحركة المرورية على التقاطع.

 

 

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