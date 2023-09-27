تركي آل الشيخ يكشف التفاصيل النهائية لملاعب كأس موسم الرياض تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 مساءً 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقطيف تركي بن طلال يلقي محاضرة بعنوان وطن الوحدة والتوحيد ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد
أعلنت أمانة الأحساء عن تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع طريق الأمير نايف، وذلك بالتنسيق مع مرور الأحساء.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الحركة المرورية بدون توقف للمتجهين “شمال جنوب” على طريق الدائري والمتجهين إلى طريق الأمير نايف شرقاً.
ولفتت إلى ضرورة التقيد بمسارات الحركة المرورية مع استحداث مسارات للدوران قبل التقاطع.
وحثت أمانة الأحساء قائدي المركبات على الالتزام بالمسارات المحددة واللوحات الإرشادية تسهيلاً لانسيابية الحركة المرورية على التقاطع.
#أمانة_الأحساء بالتنسيق مع مرور الأحساء، تفعل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع طريق الأمير نايف.
*الحركه المرورية بدون توقف للمتجهين "شمال جنوب" على طريق الدائري والمتجهين إلى طريق الأمير نايف شرقاً
*التقيد بمسارات الحركة المرورية مع استحداث مسارات للدوران قبل التقاطع.… pic.twitter.com/S4iHYMGOlS
— أمانة الأحساء (@Alahsamun) September 27, 2023