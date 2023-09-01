القنصلية في هونغ كونغ تحذر المواطنين: ابتعدوا عن إعصار ساولا تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال الأرصاد: أمطار وتدني الرؤية على جازان حتى الـ8 مساءً تنفيذ حكم القتل في سوداني قتل آخر طعنًا في الرياض غيوم وأمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على 8 مناطق رؤية 2030 خريطة السعودية الكبرى للعبور إلى المستقبل بقيادة ولي العهد تشغيل أقوى ثالث حاسوب في العالم مطعم إسباني يدفع 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن حساسية القمح تؤثر على الأعصاب وتسبب عدم التوازن
تتجه أنظار الجماهير إلى الكلاسيكو اليوم بين الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في الترتيب.
ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الكلاسيكو اليوم بين الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل الكلاسيكو اليوم، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
ويُعد الكلاسيكو اليوم هو المواجهة رقم 103 في تاريخ لقاءات الهلال والاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري فقط، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 44 انتصارًا، فيما فاز العميد 28 مرة، وتعادلا في 28 مباراة.
ويتسم الكلاسيكو بالغزارة التهديفية، حيث شهدت المواجهات السابقة تسجيل 261 هدفًا، بواقع 148 هدفًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقابل 113 هدفًا للاعبي الاتحاد.
ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والهلال، مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما، وعبدالرزاق حمدالله.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.