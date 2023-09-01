Icon

القنصلية في هونغ كونغ تحذر المواطنين: ابتعدوا عن إعصار ساولا Icon تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم Icon التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال Icon الأرصاد: أمطار وتدني الرؤية على جازان حتى الـ8 مساءً Icon تنفيذ حكم القتل في سوداني قتل آخر طعنًا في الرياض Icon غيوم وأمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على 8 مناطق Icon رؤية 2030 خريطة السعودية الكبرى للعبور إلى المستقبل بقيادة ولي العهد Icon تشغيل أقوى ثالث حاسوب في العالم Icon مطعم إسباني يدفع 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن Icon حساسية القمح تؤثر على الأعصاب وتسبب عدم التوازن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز

تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتجه أنظار الجماهير إلى الكلاسيكو اليوم بين الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في الترتيب.

موعد الكلاسيكو اليوم

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الكلاسيكو اليوم بين الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
قائد فاغنر قد يكون مازال حيًا بسبب مفاجأة وأدلة غير متوقعة

قائد فاغنر قد يكون مازال حيًا بسبب مفاجأة وأدلة غير متوقعة

إحباط تهريب 143 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إحدى الشاحنات بالحديثة

إحباط تهريب 143 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إحدى الشاحنات بالحديثة

وقبل الكلاسيكو اليوم، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

موعد الكلاسيكو اليوم
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

مواجهات الهلال والاتحاد

ويُعد الكلاسيكو اليوم هو المواجهة رقم 103 في تاريخ لقاءات الهلال والاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري فقط، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 44 انتصارًا، فيما فاز العميد 28 مرة، وتعادلا في 28 مباراة.

ويتسم الكلاسيكو بالغزارة التهديفية، حيث شهدت المواجهات السابقة تسجيل 261 هدفًا، بواقع 148 هدفًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقابل 113 هدفًا للاعبي الاتحاد.

الهلال والاتحاد - كأس الملك سلمان

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والهلال، مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما، وعبدالرزاق حمدالله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

الاتحاد ضد الهلال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030
السعودية اليوم

جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو...

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات...

السعودية اليوم
تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام
السعودية اليوم

تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام

السعودية اليوم
لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي حتى 2026
الرياضة

لقطات لـ غابري فيغا بعد توقيعه للأهلي...

الرياضة
كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل أمتعة راكب بفرنسا
غرائب

كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل...

غرائب
شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022
السوق

شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي...

السوق
استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام الفصلين
السعودية اليوم

استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7...

السعودية اليوم