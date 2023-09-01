تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم

تتجه أنظار الجماهير إلى الكلاسيكو اليوم بين الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في الترتيب.

موعد الكلاسيكو اليوم

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الكلاسيكو اليوم بين الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل الكلاسيكو اليوم، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

مواجهات الهلال والاتحاد

ويُعد الكلاسيكو اليوم هو المواجهة رقم 103 في تاريخ لقاءات الهلال والاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري فقط، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 44 انتصارًا، فيما فاز العميد 28 مرة، وتعادلا في 28 مباراة.

ويتسم الكلاسيكو بالغزارة التهديفية، حيث شهدت المواجهات السابقة تسجيل 261 هدفًا، بواقع 148 هدفًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقابل 113 هدفًا للاعبي الاتحاد.

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والهلال، مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما، وعبدالرزاق حمدالله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.