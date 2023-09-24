تقدم الاتفاق ضد جدة بثلاثية في الشوط الأول التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا على القادسية عروض المقاتلات الجوية فوق قصر الملك عبدالعزيز بالخرج خسارة قاتلة لـ تشيلسي ضد أستون فيلا التعادل يحسم مباراة آرسنال ضد توتنهام السديس في ذكرى اليوم الوطني: المواطنة الحقة شراكة في الحياة والمصير والتحديات فرحة أهالي حفر الباطن احتفاءً باليوم الوطني 93 فوز ليفربول ضد وست هام بثلاثية أهالي عسير يعبرون عن مشاعر الفخر والاعتزاز في اليوم الوطني الـ93 Neymar يُطالب بإقالة جيسوس!
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد جدة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم فارس الدهناء بثلاثة أهداف دون رد.
وبدأت مباراة الاتفاق ضد جدة المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل ضاغط، وسط سيطرة من كتيبة ستيفين جيرارد، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 26.
وتمكن فينالدوم من فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية بعد عرضية من الجانب الأيمن، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، وسط دعم وتشجيع كبير من الجماهير في المدرجات.
ومنح الهدف أفضلية للاعبي فارس الدهناء، ونجح موسى ديمبلي في تسجيل الهدف الثاني من كرة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 39، واستمر ضغط أصحاب الأرض بقوة.
ونجح ديملبي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 45 بعد تمريرة رائعة من هندرسون، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد جدة بثلاثة أهداف نظيفة.