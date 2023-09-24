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تقدم الاتفاق ضد جدة بثلاثية في الشوط الأول

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
تقدم الاتفاق ضد جدة بثلاثية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد جدة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم فارس الدهناء بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم الاتفاق ضد جدة

وبدأت مباراة الاتفاق ضد جدة المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل ضاغط، وسط سيطرة من كتيبة ستيفين جيرارد، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 26.

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وتمكن فينالدوم من فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية بعد عرضية من الجانب الأيمن، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، وسط دعم وتشجيع كبير من الجماهير في المدرجات.

الاتفاق ضد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين
جانب من المباراة

ديمبلي يتألق ويسجل ثنائية

ومنح الهدف أفضلية للاعبي فارس الدهناء، ونجح موسى ديمبلي في تسجيل الهدف الثاني من كرة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 39، واستمر ضغط أصحاب الأرض بقوة.

الاتفاق ضد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين
جانب من المباراة

ونجح ديملبي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 45 بعد تمريرة رائعة من هندرسون، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد جدة بثلاثة أهداف نظيفة.

الاتفاق ضد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين
لاعبو الفريق

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