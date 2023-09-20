تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد

أعلن عدد من رؤساء الجامعات، اليوم تقديم موعد صرف مكافأة الطلاب عن شهر سبتمبر إلى يوم غد الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.

وعقب إعلان بعض الجامعات عبر الحساب الرسمي بمنصة “إكس” تفاعل الطلاب فرحًا بالقرار، حيث يتم صرف مكافأة الطلاب في اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي ما لم يتصادف ذلك مع موعد إحدى العطلات الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وبالنسبة لهذا الشهر فقد تم الإعلان عن تقديم موعد الصرف في بعض الجامعات بسبب التزامن مع اليوم الوطني السعودي.

وشملت الجامعات التي أعلنت تقديم موعد مكافأة الطلاب عن شهر سبتمبر والتي كانت مقررة يوم 27 سبتمبر لتصبح يوم غد الموافق 21 سبتمبر، عدداً من الجامعات وهي:

ـ جامعة الملك سعود.

ـ جامعة الباحة.

ـ جامعة شقراء.

– جامعة المجمعة.

– جامعة القصيم.

– جامعة الجوف.

– جامعة القصيم.