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5 فرص لجميع الطلاب

تقويم التعليم: الحد الأدنى لدخول اختبارات طلاب ثانوي 4 فرص

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
تقويم التعليم: الحد الأدنى لدخول اختبارات طلاب ثانوي 4 فرص
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية.

الحد الأدنى 4 فرص

وأوضحت هيئة تقويم التعليم ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، أن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.

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وفي وقت سابق، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي 1445هـ/ 2023م، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، ويهدف إلى تقويم أداء المدارس، والارتقاء بجودة مخرجات التعليم العام.

أهداف البرنامج

ويأتي البرنامج الوطني الذي تنفذه الهيئة؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها، وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالميًّا.

ويستهدف البرنامج خلال العام الدراسي الحالي 1445هـ، جميع مدارس المملكة الحكومية والأهلية والعالمية وعددها أكثر من 25 ألف مدرسة لتطبيق التقويم الذاتي من قبل المدرسة عبر منصة تميز الرقمية، وتقديم التغذية الراجعة لها، بالإضافة إلى تنفيذ التقويم الخارجي من قبل فرق الهيئة لأكثر من 10 آلاف مدرسة، واستطلاع آراء المعلمين وأولياء الأمور والطلبة من خلال الاستبانات الرقمية المخصصة لهم.

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