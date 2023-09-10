مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد! إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان سبب معاناة إيطاليا ضد مقدونيا بـ تصفيات كأس أوروبا 2024 المرور: تأكدوا من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة مشاركة تاريخية لأمارا ضيوف مع منتخب السنغال تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي وزير الطاقة: السعودية تتجه لقائمة أكبر 15 اقتصادًا بالعالم ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالرياض وجازان فليك يكشف أسباب خسارة منتخب ألمانيا ضد اليابان المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بالتخطيط لتدخل عسكري
حددت هيئة تقويم التعليم مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للبنين والبنات.
ومن المقرر أن ينطلق اختبار القدرات العامة الورقي للبنين في 13 سبتمبر الجاري، بينما ينطلق اختبار القدرات الورقي للبنات في 20 سبتمبر.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم أن الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام، والتسجيل حسب المقاعد الشاغرة.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: اختبار القدرات محوسب متى يقفل أو مفتوح طول الوقت وقت مابي اختبر اختبر.
بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع الاستفسار، ورد قائلًا: الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة.
كذلك أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، آلية الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية، ردًّا على شكاوى تأخر إعلان النتائج من قبل بعض الذين خاضوا اختبارات القدرات الرقمية، على الرغم من إعلانها دون معرفة سبب التأخير.
وقالت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار”.
وأضافت: “وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة”.