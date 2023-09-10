Icon

مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد! Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان Icon سبب معاناة إيطاليا ضد مقدونيا بـ تصفيات كأس أوروبا 2024 Icon المرور: تأكدوا من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة Icon مشاركة تاريخية لأمارا ضيوف مع منتخب السنغال Icon تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي Icon وزير الطاقة: السعودية تتجه لقائمة أكبر 15 اقتصادًا بالعالم Icon ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالرياض وجازان Icon فليك يكشف أسباب خسارة منتخب ألمانيا ضد اليابان Icon المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بالتخطيط لتدخل عسكري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للبنين والبنات في مختلف المناطق

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت هيئة تقويم التعليم مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للبنين والبنات.

اختبار القدرات للبنين والبنات

ومن المقرر أن ينطلق اختبار القدرات العامة الورقي للبنين في 13 سبتمبر الجاري، بينما ينطلق اختبار القدرات الورقي للبنات في 20 سبتمبر.

قد يهمّك أيضاً
السديس: تأسيس منظمة عالمية للمياه منطلقة من ثوابت دينية

السديس: تأسيس منظمة عالمية للمياه منطلقة من ثوابت دينية

رئيس كوريا الشمالية يزور روسيا

رئيس كوريا الشمالية يزور روسيا

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم أن الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام، والتسجيل حسب المقاعد الشاغرة.

الاختبارات طوال العام

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: اختبار القدرات محوسب متى يقفل أو مفتوح طول الوقت وقت مابي اختبر اختبر.

بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع الاستفسار، ورد قائلًا: الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة.

آلية الاختبارات

كذلك أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، آلية الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية، ردًّا على شكاوى تأخر إعلان النتائج من قبل بعض الذين خاضوا اختبارات القدرات الرقمية، على الرغم من إعلانها دون معرفة سبب التأخير.

وقالت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار”.

وأضافت: “وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎