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للإسهام في رفع الجودة

تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود
المواطن - فريق التحرير

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم اتفاقية اعتماد (14) برنامجًا أكاديمياً لجامعة الملك سعود، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز “اعتماد” الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الجامعة نائب الرئيس للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسملي.

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اعتماد برنامج أكاديمي

وشملت الاتفاقيات اعتماد برنامج أكاديمي واحد في مرحلة الدكتوراه لتخصص اللغة العربية وآدابها، و( 7 ) برامج أكاديمية في مرحلة الماجستير وهي تخصصات: ( التربية البدنية، وعلوم الحركة، والتدريب الرياضي، وتقنيات التعليم، والقانون الخاص، والقانون العام، والعلوم السياسية)، إضافة إلى اعتماد برنامجين في مرحلة البكالوريوس لتخصصي: (العلاج الطبيعي، والعلوم الإشعاعية)، وكذلك تجديد اعتماد ( 4 ) برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، والكيمياء الحيوية، وعلم الحيوان، وعلوم الحاسب).

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الهيئة مع الجامعة في مايو العام الماضي لاعتماد 150 برنامجاً أكاديمياً، حيث تُعدُّ جامعة الملك سعود من الجامعات التي سبق أن حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة.

رفع جودة التعليم

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز, مبينة أن المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تخضع لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

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