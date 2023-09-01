تكريم الطلبة المتأهلين لمسابقة تحدي القراءة العربي

كرَّمت وزارة التعليم، العشرة الأوائل من الطلاب والطالبات المتأهلين على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2022/ 2023م في دورتها السابعة، إلى جانب تكريم الطلبة ذوي الإعاقة المشاركين في المسابقة، والمشرفين والمشرفات والمدارس المتميزة، وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بمحافظة الطائف واستضافته إدارة التعليم بالمنطقة بحضور مدير التعليم الدكتور سعيد الغامدي، ومدير النشاط الطلابي بالوزارة الدكتور يوسف الحمود.

مراكز متقدمة

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات ممن حققوا المراكز المتقدمة، بداية من المركز الأول حتى العاشر للبنين، وهم: حسين المهدي، من الأحساء، وفيصل الميمني، من تعليم مكة، وصالح الزهراني، من تعليم جدة، وعبداللطيف الدليم، من تعليم ظهران الجنوب، وعمر الجعيد، من تعليم الدمام، وهيف الزهراني، من تعليم الباحة، وأحمد الناصر، من تعليم شقراء، ومحمد الزهراني، من تعليم الخرج، وتميم العلواني من تعليم ينبع، وياسر الجهمي، من تعليم بيشة.

وعن فئة البنات: رنا الرفاعي، من تعليم المدينة، وبسمة حُسيكي، من تعليم ينبع، وخديجة الشمري، من تعليم نجران، وجود حدادي، من تعليم جازان، وفرح الزهراني، من تعليم المدينة، وهمس بكرين، من تعليم جازان، وترف الحربي، من تعليم حفر الباطن، وإسراء الشنقيطي من تعليم القصيم، وحنان بسيوني، من تعليم مكة، وسلمى الأحمدي، من تعليم جدة.

كما كرّمت المراكز الثلاثة الأولى من ذوي الإعاقة وهم: ريما السلمي، من تعليم جدة، وفاطمة بامقا، من تعليم مكة، وعبدالغفار هبيلي، من تعليم جدة.

وعن فئة المشرف المتميز كرّم فؤاد الطلحي، من تعليم الطائف، ومها الثبيتي، من تعليم الطائف، وحياة الغامدي من تعليم جدة، كما كرمّت في فئة المدرسة المتميزة: مدارس مواطن الوطن في عسير، ومدرسة الشافي الأهلية في الطائف، ومدرسة البيروني الابتدائية بينبع.