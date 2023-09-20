تكريم الفائزين في تحديي نيوم وسمارتاثون وعدد من خريجي مبادرات سدايا

كرّم معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم، عددًا من الفائزين في المبادرات التي أطلقتها “سدايا”، وذلك في فندق الكراون بلازا بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ونيوم، و”سدايا”، وكبرى شركات التقنية في العالم.

وألقى معالي رئيس “سدايا” كلمة خلال الحفل، نوّه في مستهلها بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” – حفظه الله – الرامية إلى الاهتمام بتنمية رأس المال البشري والتي كان لها الأثر في جهود “سدايا” ببناء القدرات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال خطوات محددة بالإلهام فالتمكين ثم الاستدامة.

جهود سدايا

واستعرض معاليه جهود “سدايا” في بناء الخبرات والقدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، مبينًا أنه في الإلهام نظمت “سدايا” هاكاثون الذكاء الاصطناعي في التعليم “Eduthon”, بالتعاون مع جامعة الملك خالد بمشاركة 19 فريقًا وأكثر من 70 مشاركًا ومشاركة، وتحدي هاكثون منطقة حائل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حائل بمشاركة 380 من طلاب وطالبات الجامعة، وهاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومسرعة New Native لبناء نماذج مؤهلة للدخول في الدفعة الأولى من مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي “غاية” وتحدي سمارتاثون.



وأوضح معاليه أن “سدايا” أسهمت خلال عامين فقط في تمكين أكثر من 4500 متدرب ومتدربة عبر أكثر من 45 برنامجًا و25 شراكة محلية ودولية متخصصة في التدريب بالبيانات والذكاء الاصطناعي مثل شركات: IBM، وجوجل كلاود، وInvidia، وcoursera، فضلاً عن إقامة المعسكرات التدريبية المتخصصة بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي مثل: معسكرات “سدايا” T5 علوم البيانات، وإدارة وحوكمة إدارة البيانات، وسواهر.

أما في الاستدامة فقد أقامت “سدايا” مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي “غاية” التي نفذت 4 هاكاثونات ذكاء اصطناعي حتى الآن تقدم من خلالها أكثر من 7 آلاف مشارك ومطور ذكاء اصطناعي طوروا 185 نموذجًا أوليًّا، وأطلقنا برنامج مسرعات الأعمال مسرعة (T5) في مجال المدن الذكية بالتعاون مع شركة (Plug and Play).

تكريم الفائزين

وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين في “تحدي سمارتاثون”، وفاز في المسار الأول ثلاثة مشروعات، الأول: فريق “بصير” من المملكة، والثاني “Regressor” من الهند، والثالث ” AICAS_KSU” من المملكة، وبالمسار الثاني: الأول ” Apex Coders” من الهند، والثاني “Daqian” من الصين، والثالث “akatsuki” من الهند.

كما جرى كذلك تكريم الفائزين في “تحدي نيوم”، وفاز في مسار دعم اتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي فريق ” NeomFlex Team” من المملكة، وبمسار الفحص الآلي بالذكاء الاصطناعي ” Intelligence Engineering Team” من المملكة، وبمسار التشريعات المنفذة آليا ” NEOLAW Team” من المملكة، كما كُرم خلال الحفل خريجات مبادرة ” إيليفيت”، وخريجي برنامج ” كلاودرز”.

وألقيت خلال الحفل عددًا من الكلمات استعرضت أثر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في هذه المجالات المتقدمة، كما جرى تكريم الجهات المشاركة في تحدي سمارتاثون : وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.



وأقيم على هامش حفل التكريم معرضًا مصاحبًا ضم 10 أجنحة استعرض فيها الفائزون في تحديي نيوم وسمارتاثون مشروعاتهم التي مكنتهم من الفوز، وتجول معالي رئيس “سدايا” مع ضيوف الحفل بين الأجنحة مشيدًا بمستوى المشروعات المعروضة.