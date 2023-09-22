ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس جبل الرحمة وخاصرة عين زبيدة يتوشحان بالأخضر تكريم مواطنة أنقذت أسرة تعرضت لحادث مروع بالجوف وزير الرياضة يوجه بالتحقيق بعد تغير لون جزء من أرضية ملعب عبدالله الفيصل 13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية أردنية تهزم السرطان وتضع مولودها الثاني الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم 43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا حساب المواطن: لا تفصحوا عن دخل التأهيل الشامل الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الفتح
كرّم أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، الممرضة حنان بنت خشم الرويلي، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، التي بادرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بحادث مروري على طريق مركز أبو عجرم، حتى وصول رجال الهلال الأحمر السعودي.
وأثنى أمير الجوف على مبادرة الممرضة الإنسانية، وتفانيها في أداء رسالتها، وإسهاماتها بكل اقتدار وهمّة في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالحادث، مشيرًا إلى أن ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني مكّنهم ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه.
من جانبها عبرت الممرضة حنان الرويلي عن شكرها لسمو أمير منطقة الجوف، مؤكّدة أن ما قامت به هو جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دومًا تجاه وطنها ومجتمعها.
يذكر أن نشطاء منصة إكس تداولوا قبل أيام مقطع فيديو يوثق مبادرة مواطنة بتقديم الإسعافات الأولية وتمكنها من إنقاذ أسرة تعرضت لحادث مروري أثناء عودتها من الدوام على طريق مركز أبو عجرم، حتى وصول الإسعاف.
وأشاد المستخدمون من متابعي الفيديو، بعمل المواطنة الذي اعتبروه موقفًا بطوليًّا يجسد إنسانيتها وتفانيها في العمل، وطالبوا بتكريمها.