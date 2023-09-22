تكريم مواطنة أنقذت أسرة تعرضت لحادث مروع بالجوف

كرّم أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، الممرضة حنان بنت خشم الرويلي، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، التي بادرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بحادث مروري على طريق مركز أبو عجرم، حتى وصول رجال الهلال الأحمر السعودي.

ثناء أمير المنطقة على مبادرتها

وأثنى أمير الجوف على مبادرة الممرضة الإنسانية، وتفانيها في أداء رسالتها، وإسهاماتها بكل اقتدار وهمّة في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالحادث، مشيرًا إلى أن ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني مكّنهم ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه.

من جانبها عبرت الممرضة حنان الرويلي عن شكرها لسمو أمير منطقة الجوف، مؤكّدة أن ما قامت به هو جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دومًا تجاه وطنها ومجتمعها.

تداول فيديو لها

يذكر أن نشطاء منصة إكس تداولوا قبل أيام مقطع فيديو يوثق مبادرة مواطنة بتقديم الإسعافات الأولية وتمكنها من إنقاذ أسرة تعرضت لحادث مروري أثناء عودتها من الدوام على طريق مركز أبو عجرم، حتى وصول الإسعاف.

وأشاد المستخدمون من متابعي الفيديو، بعمل المواطنة الذي اعتبروه موقفًا بطوليًّا يجسد إنسانيتها وتفانيها في العمل، وطالبوا بتكريمها.