تكليف فريد الغامدي رئيسًا لجامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى، عن صدور توجيه من وزير التعليم بتكليف أ.د. فريد بن على الغامدي برئاسة الجامعة، بالإضافة إلى عمله وكيلًا للجامعة اعتبارًا من 1445/3/3هـ.

وقدمت جامعة أم القرى عبر حسابها على منصة “إكس”، التهنئة والمباركة إلى فريد الغامدي بمناسبة تكليفه رئيسًا للجامعة بالإضافة إلى عمله وكيلًا لها.

سيرة فريد الغامدي

وحصل فريد الغامدي على بكالوريوس القرآن وعلومه من كلية المعلمين سنة 1416، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في البرامج العامة والمؤهلات غير المحددة أكثر بجامعة أم القرى.

ومن أبرز أبحاثه العلمية مقال “مستوى تمكن الطلاب المعلمين تخصص تربية إسلامية في كلية التربية جامعة أم القرى من المهارات اللغوية وأثر ذلك في أدائهم التدريسي” والذي تم نشره في مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية عام 2015.

وشغل عدد من المناصب السابقة منها وكيل كلية التربية، ووكيل جامعة أم القرى، ووكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع، وعميد شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.