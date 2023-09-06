تلميح مثير من وليد الفراج حول صفقة محمد صلاح والاتحاد

ألمح الإعلامي وليد الفراج إلى اقتراب المصري محمد صلاح من الانضمام لصفوف نادي الاتحاد، وذلك في ظل سعي إدارة أنمار الحائلي لحسم الصفقة.

وقال الفراج عبر حسابه في منصة “إكس”: “فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول لصفقة الأكبر محليًّا ودوليًّا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات، أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الأخيرة، أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير، ننتظر ونشوف”.

محمد صلاح

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “ميرور”، أن يورجن كلوب وافق على رحيل محمد صلاح إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعد العرض الضخم الذي تقدمت به إدارة العميد.

وأشارت “ميرور”، إلى أن نادي ليفربول قد رفض عرضًا كبيرًا من الاتحاد، يوم الجمعة الماضي، إلا أن إدارة العميد تعمل على إنهاء الصفقة، وتقدمت بعرض ضخم لضم صلاح، ما دفع يورجن كلوب على الموافقة.