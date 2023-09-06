السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين مقتل وتشريد 1627 برازيليًّا بسبب الإعصار فيتامين سي يحفز الأورام السرطانية تلميح مثير من وليد الفراج حول صفقة محمد صلاح والاتحاد دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في التأمينات عبدالرحمن العبيد مرشح لمغادرة الهلال البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري إحباط ترويج 52 كجم حشيش بسراة عبيدة وصول 50 ألف مهاجر لإيطاليا خلال شهرين لحظة هروب عاملات منزليات من منزل كفيلهن
ألمح الإعلامي وليد الفراج إلى اقتراب المصري محمد صلاح من الانضمام لصفوف نادي الاتحاد، وذلك في ظل سعي إدارة أنمار الحائلي لحسم الصفقة.
وقال الفراج عبر حسابه في منصة “إكس”: “فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول لصفقة الأكبر محليًّا ودوليًّا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات، أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الأخيرة، أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير، ننتظر ونشوف”.
وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “ميرور”، أن يورجن كلوب وافق على رحيل محمد صلاح إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعد العرض الضخم الذي تقدمت به إدارة العميد.
وأشارت “ميرور”، إلى أن نادي ليفربول قد رفض عرضًا كبيرًا من الاتحاد، يوم الجمعة الماضي، إلا أن إدارة العميد تعمل على إنهاء الصفقة، وتقدمت بعرض ضخم لضم صلاح، ما دفع يورجن كلوب على الموافقة.
فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقه الاكبر محليا ودوليا بعد سيل من التسريبات الاعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات .. انصح بعدم الاستعجال في اطلاق الاحكام قبل اللحظة الاخيرة .
اربطوا الاحزمه للاكشن الكبير 🔥🔥🔥.. ننتظر ونشوف .#محمد_صلاح #اكشن_مع_وليد #وليد_الفراج
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 6, 2023