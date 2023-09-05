تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11410 نقاط غدًا دخول طالع الجبهة النجم الثاني في سهيل الفيصل عن كأس العالم للأندية 2023: ستكون نسخة استثنائية حسام غالي: أتوقع تأهل الاتحاد أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض كريم بنزيما: لا أعد الجماهير بشيء وسنُقدم الأفضل قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض حافلات الطائف تخدم أكثر من مليوني مستفيد سنويًا المسحل: سأكون أول مشجعي الاتحاد بمونديال الأندية
أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.