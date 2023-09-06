تمديد خفض أوبك+ يدفع توقعات أسعار النفط لـ93 دولارًا للبرميل

مراجعة توقعات أسعار النفط

تمديد القيود بهذا الشكل قد يؤدي أيضاً إلى التشكيك بتوقعات البنك التي افترض فيها أن دول “أوبك+” ستتراجع عن نصف التخفيضات التي أعلنت عنها في أبريل 2023 -والبالغة 1.7 مليون برميل يومياً- بحلول يناير 2024.

كما يفترض هذا السيناريو الصعودي، الذي لا يمثل التوقعات الأساسية للبنك، استمرار “أوبك+” في تطبيق تخفيضات 2023 حتى نهاية 2024، مع زيادة المملكة للإنتاج بشكل تدريجي فقط إلى 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما قد يرفع توقعات أسعار النفط لعقود خام برنت تسليم ديسمبر 2024 إلى 93 دولاراً للبرميل، بزيادة 14 دولاراً للبرميل مقارنة بالتوقعات السابقة.

توقعات أسعار النفط

لكن رغم هذا، من غير المرجح استمرار “أوبك” في دفع أسعار خام برنت بشكل مستدام فوق عتبة 100 دولار للبرميل نظراً لتركيز المجموعة على استقرار الأسواق على المدى المتوسط، حسب تأكيد البنك.