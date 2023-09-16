تمريرتا محمد صلاح تُهديانه إنجازًا بعد ثلاثية ليفربول

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازًا مميزًا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم، وذلك بعد أن أهدى تمريرتين حاسمتين أنتجتا هدفين للريدز في اللقاء.

وكان الريدز حقق الفوز على وولفرهامبتون اليوم بثلاثية لهدف في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للريدز عبر منصة ” إكس” أن محمد صلاح نجح في المساهمة في 11 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي، بتقديم التمريرات الحاسمة.

وتخطى صلاح، رقم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق ولاعب النادي الأهلي حاليًا، ليكون صلاح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 63 تمريرة.

مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول

وبدأت مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “مولينيو” بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط، عن طريق هوانغ هي تشان.

وانتفض لاعبو ليفربول بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، وأهدروا أكثر من فرصة، وانطلق روبرتسون بهجمة منظمة ولعب عرضية، لم يستغلها كودي جاكبو عند الدقيقة 39، قبل أن تمر رأسية أخرى منه أعلى العارضة.

وأطلق سوبوسلاي تسديدة قوية عند الدقيقة 46، إلا أن حارس المرمى تألق وأبعدها، لتستمر محاولات الريدز في الوقت بدل الضائع، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم وولفرهامبتون ضد ليفربول بهدف نظيف.

ضغط متواصل من الريدز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرت رأسية البديل دياز بجوار المرمى، قبل أن ينجح جاكبو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 55، بعد تمريرة مميزة من المصري محمد صلاح، ليسيطر ليفربول على اللعب.

واستمرت المحاولات من الريدز وسط تألق من حارس المرمى والدفاع، قبل أن يسجل أندرو روبرتسون هدف التقدم عند الدقيقة 85 من تمريرة من محمد صلاح، ليسدد الكرة في الشباك.

ومرر محمد صلاح كرة، لتصل إلى إيليوت يسددها بقوة، لتصطدم بالمدافع وتسكن الشباك عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بخسارة وولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3\1، ليُصبح رصيد الريدز بعد الفوز 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز الـ 15.