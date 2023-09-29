تنبيهان من الأرصاد لأهالي حائل وجازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً‎.

أمطار جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، المدينة المنورة، تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.