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تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
المواطن - فريق التحرير

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حذر مواطن أولياء الأمور من ترك أبنائهم أمام أبواب المدارس دون التأكد من دخولهم للمدرسة، موضحًا أنه شاهد أحد الطلاب في إحدى البقالات بعد موعد الحصة الأولى بنصف ساعة.

موقف أحرق قلبه

وقال المواطن إنه شاهد موقفًا أحرق قلبه لطالب في المرحلة المتوسطة قد تأخر عن الدوام وخشى عدم إدخاله للمدرسة إذا تأخر أكثر من ذلك، وحذر صاحب المقطع من رفقاء السوء الذين يخربون عقول الأبناء الذين ذوي تربية صالحة.

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الحرص على الأبناء

وناشد المواطن أولياء الأمور بالحرص والخوف على أبنائهم والتأكد من دخولهم للمدرسة وتسليمهم لمسؤولية إدارة المدرسة، حتى لو كان سائق المنزل من يوصل الأبناء عليه التأكد من ذلك الأمر.

وحظي الفيديو على تفاعل بين رواد منصة إكس، الذين أكدوا أن هذا الموضوع مهم جدًا ويجب الانتباه من قبل الأسرة ومن قبل المدرسة نظرًا لخطورة الأمر.

ترك الأبناء مع سائق بمفردهم

وقال سعد الدوسري وهو أحد المعلقين على الفيديو: “الموضوع مهم جداً، واللي أخطر منه وألاحظه، أطفال بعمر 6 و7 سنوات مع سائقين لوحدهم سواء أولاد أو بنات والله يا جماعة هذا خطر جدًا مهما كانت الثقة في السائق ومهما كانت مدة خدمته سنوات أشاهدهم وأدعي واستودعهم الله أن يحفظهم لوالديهم من كل إنسان شيطاني”.

وعلق صانع المحتوى بن عاتق: “ثلاث أمور لابد منها: أولها استودعهم الله، وثانيها تتأكد من دخولهم المدرسة، وثالثها مسؤولية المدرسة لابد تكون أكبر بحيث ينتبهوا ما يطلع طالب مهما كان إلا بعلم والده، ويكون في حراسات أمنية وليس موظفًا عاديًا”.

معاقبة أولياء الأمور المهملين

وكتب آخر: “فعلاً المفروض ما فيه إهمال دخله لحد الباب الله يستر على أطفالنا، وأضاف آخر: “هذا التنبيه لازم يوصل لأكبر عدد، وزادت أخرى: “الأب والأم اللي مايهتمون بأبنائهم في البيت والمدرسه والشارع بكل مكان لين ما بعد سن الجامعة هذا ولا لازم يتعاقبون أشد عقاب لأنهم غير مبالين”.

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